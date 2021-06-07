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В Майами неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана

Очередная стрельба в США. В Майами неизвестные открыли огонь у здания кальянной, когда люди покидали вечеринку. Три человека погибли, еще шесть пострадали. Известно, что одна из жертв работала надзирателем в тюрьме. Преступники попытались скрыться с места преступления, однако одна из машин врезалась в стену кампуса местного колледжа. Расследование происшествия продолжается.


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