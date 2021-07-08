В Майами завершили спасательную операцию на месте обрушения дома

В Майами перестали искать выживших под завалами рухнувшего неделю назад многоэтажного дома. Шансов на спасение больше нет - заявили власти. Теперь спасатели смогут сделать небольшой перерыв, после чего с новыми силами взяться за поиски тел погибших. Под обломками уже найдены 54 жертвы. Еще около 100 человек до сих пор не обнаружены.