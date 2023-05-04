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В медицинском учреждении Атланты произошла стрельба - один человек погиб, четверо ранены
Очередная массовая стрельба в случайных людей произошла в США. ЧП случилось несколько часов назад в медицинском учреждении Атланты. Один человек погиб, ранены четверо. После полицейской облавы удалось схватит сбежавшего с места преступления, им оказался афроамериканец - бывший военный.
В последние месяцы массовые расстрелы в Штатах происходят чаще обычного - в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на треть. Причины называются разные: это и криминализация общества, и депрессивные настроения на фоне экономического кризиса и последствия наркозависимости американцев.
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