В медицинском учреждении Атланты произошла стрельба - один человек погиб, четверо ранены

Очередная массовая стрельба в случайных людей произошла в США. ЧП случилось несколько часов назад в медицинском учреждении Атланты. Один человек погиб, ранены четверо. После полицейской облавы удалось схватит сбежавшего с места преступления, им оказался афроамериканец - бывший военный.

В последние месяцы массовые расстрелы в Штатах происходят чаще обычного - в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на треть. Причины называются разные: это и криминализация общества, и депрессивные настроения на фоне экономического кризиса и последствия наркозависимости американцев.