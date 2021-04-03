В Мехико феминистки подрались с полицией

В столице Мексики на протесты вышли более 250 феминисток. Они маршировали по улицам Мехико, вооружившись молотками и кирками. Участники акции выступили против насилия со стороны сотрудников полиции по отношению к женщинам. Протестующие направились к Национальному дворцу, где схлестнулись с силами правопорядка.



