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В Мехико феминистки подрались с полицией

В столице Мексики на протесты вышли более 250 феминисток. Они маршировали по улицам Мехико, вооружившись молотками и кирками. Участники акции выступили против насилия со стороны сотрудников полиции по отношению к женщинам. Протестующие направились к Национальному дворцу, где схлестнулись с силами правопорядка.

Ранее в мексиканском штате Кинтана-Роо от рук полицейского погибла мигрантка из Сальвадора

Страж порядка задержал ее и прижал коленом к земле. Женщина скончалась от удушья.

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