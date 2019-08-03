ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Мехико масштабная эвакуация

Более двух тысяч человек покинули свои дома из-за утечки газа. Причина случившегося, скорее всего, - нелегальная врезка в газопровод. Сейчас уже удалось взять ситуацию под контроль, пострадавших нет. Напомним, по этой же причине в январе прогремел мощный взрыв. Тогда погибли более ста человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все