В Мехико масштабная эвакуация

Более двух тысяч человек покинули свои дома из-за утечки газа. Причина случившегося, скорее всего, - нелегальная врезка в газопровод. Сейчас уже удалось взять ситуацию под контроль, пострадавших нет. Напомним, по этой же причине в январе прогремел мощный взрыв. Тогда погибли более ста человек.