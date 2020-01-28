В Мехико обнаружили баню индейцев XIV века

Исследователи заявляют, что баня использовалась в лечебных и духовных целях. Темаскаль подпитывался естественными горячими источниками, включая в себя небольшой бассейн с теплой водой и скамьей для сиденья. По словам ученых, в бане также могли проходить обряды и роды.



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