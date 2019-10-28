В Мехико перед Днем мертвых прошла репетиция традиционного парада скелетов

В 2003 году это мероприятие внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В эти дни осени мексиканцы обычно вспоминают друзей и членов семьи, которые уже умерли. Событие стало еще более популярным после выхода мультипликационного фильма "Тайна Коко" в 2017 году. После него туристы стали приезжать в Мексику, чтобы своими глазами увидеть этот жутковатый и необычный праздник.