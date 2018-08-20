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В Мекке проходит главный обряд мусульманского хаджа - стояние у горы Арафат

Эти кадры поражают своим масштабом. В Мекке сегодня проходит главный обряд мусульманского хаджа – стояние у горы Арафат. Более двух миллионов мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию. Молитвенное стояние длится весь день, вплоть до захода солнца. Мусульмане верят, что без этого обряда паломничество считается недействительным.

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