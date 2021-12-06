В Мексике автомобиль въехал в группу паломников - пострадали 12 человек

Ужасающие кадры из Мексики. В столице страны - Мехико - автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов. Пострадали 12 человек. Это паломники, которые направлялись в базилику Девы Марии Гваделупской. 36-летнего виновника ДТП задержали очевидцы. По сообщениям местных жителей, они избивали его до приезда полиции.