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В Мексике бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался

Инцидент произошел в штате Агуаскальентес в центральной части страны. Погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, водитель автоцистерны пытался проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде, но не успел. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Пострадавших доставили в больницы, им оказывается необходимая помощь.

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