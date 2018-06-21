В Мексике грузовик влетел в толпу людей. Версию теракта пока не рассматривают

ЧП в мексиканском штате Чьяпас. Грузовик на полном ходу въехал в группу людей. Сначала автомобиль протаранил несколько машин, а после врезался в прохожих на остановке. В итоге погибли 5 человек, еще 11 госпитализированы. Причиной ДТП стал отказ тормозной системы грузовика.