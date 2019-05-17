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В Мексике из-за лесных пожаров чрезвычайная экологическая тревога

Возгорания из-за жары и отсутствия дождей охватили центральную часть страны. В связи со смогом власти Мехико приняли решение продлить нерабочий режим для всех школ до понедельника. А в Техасе прорвало дамбу.

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