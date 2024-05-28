В Мексике на фоне сильной жары растет число погибших обезьян-ревунов

На фоне сильной жары в Мексике число погибших обезьян-ревунов, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилось до 157, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные правительства страны.

Как пишет БЕЛТА, смертельные случаи были зафиксированы в штате Табаско и в соседнем штате Чьяпас.

Биолог дикой природы Хильберто Позо считает, что гибель обезьян-ревунов могла быть вызвана тепловым ударом. В то же время, по его словам, виной могла стать совокупность факторов, включая сильную жару, засуху, лесные пожары и вырубку деревьев, которая лишает обезьян воды, тени и фруктов. Однако он также не исключил возможную болезнь. Исследование причин смертей продолжается.

Директор экопарка в штате Сан-Луис-Потоси Эна Буэнфил рассказала Associated Press, что получила сообщения о гибели по меньшей мере сотни попугаев, летучих мышей и других животных, по-видимому, от обезвоживания. По ее словам, когда в середине мая началась жара, их клиника по оказанию помощи животным быстро заполнилась больными птицами. Она рекомендовала местным жителям поставить миски с водой для животных.

"Мы никогда не видели такой ситуации, как та, что происходит сейчас", - сказала Эна Буэнфил, добавив, что, если таких пиков жары, как сейчас, будет больше, для животных мало что можно будет сделать.

"Если продолжится эта тенденция аномальной жары в регионе, экосистеме будет нанесено много ущерба", - предупредила она.

В некоторых регионах страны температура в последние дни достигает 45 градусов по Цельсию. Кроме того, в этом году количество осадков почти на всей территории страны ниже среднего, в результате чего озера высыхают, а запасы воды заканчиваются. Властям приходится организовывать доставку воды для всех нужд - от больниц до пожарных команд. Низкий уровень воды на плотинах гидроэлектростанций приводит также к отключениям электроэнергии в некоторых частях страны.