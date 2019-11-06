В Мексике наркокартель расстрелял девять граждан США

ЧП в Мексике. По меньшей мере девять граждан США: три женщины и шестеро детей - были убиты в ходе нападения наркокартеля на севере страны. Полиция и военные разыскивают пропавшего без вести ребенка. Все жертвы были членами мормонской общины, основанной десятки лет назад в приграничном регионе. Семью могли перепутать с преступной группировкой, которая борется за контроль над регионом.