В Мексике неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана

ЧП в мексиканском штате Кинтана-Роо. Неизвестные открыли огонь по посетителям местного ресторана на пляжном курорте Канкун. В перестрелку со злоумышленниками вступили полицейские. Погибли пять человек, трое получили ранения. Среди жертв несколько правоохранителей. Информация о задержании преступников пока не поступала.