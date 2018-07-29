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В Мексике неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана

ЧП в мексиканском штате Кинтана-Роо. Неизвестные открыли огонь по посетителям местного ресторана на пляжном курорте Канкун. В перестрелку со злоумышленниками вступили полицейские. Погибли пять человек, трое получили ранения. Среди жертв несколько правоохранителей. Информация о задержании преступников пока не поступала.

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