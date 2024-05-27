В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары

Обезьяны-ревуны, находящиеся под угрозой исчезновения, падают замертво с деревьев в юго-восточных тропических лесах Мексики из-за засухи и сильной жары, пишет БЕЛТА.



В штате Табаско, где температура, по прогнозам, на этой неделе превысит 45 градусов по Цельсию, местные СМИ сообщили о 85 таких случаях.



Министерство окружающей среды Мексики заявило, что координирует усилия по решению проблемы гибели обезьян, которую оно объяснило несколькими возможными причинами, включая тепловой удар, обезвоживание, недоедание или опрыскивание посевов токсичными агрохимикатами.



Чтобы попытаться предотвратить новые смерти, волонтеры ставят рядом с деревьями ведра с водой и фруктами.



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