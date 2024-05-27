3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Мексике обезьяны-ревуны падают замертво из-за экстремальной жары
Обезьяны-ревуны, находящиеся под угрозой исчезновения, падают замертво с деревьев в юго-восточных тропических лесах Мексики из-за засухи и сильной жары, пишет БЕЛТА.
В штате Табаско, где температура, по прогнозам, на этой неделе превысит 45 градусов по Цельсию, местные СМИ сообщили о 85 таких случаях.
Министерство окружающей среды Мексики заявило, что координирует усилия по решению проблемы гибели обезьян, которую оно объяснило несколькими возможными причинами, включая тепловой удар, обезвоживание, недоедание или опрыскивание посевов токсичными агрохимикатами.
Чтобы попытаться предотвратить новые смерти, волонтеры ставят рядом с деревьями ведра с водой и фруктами.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов