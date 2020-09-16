В Мексике отметили День независимости

Из-за пандемии обычно крупное празднество решили провести без зрителей. Вечером президент страны обратился с поздравительным словом к гражданам. Завершилось поздравление праздничным фейерверком. С национальным праздником главу Мексики Мануэля Лопеса Обрадора и весь народ страныпоздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что белорусско-мексиканские отношения совместными усилиями удастся вывести на качественно новый уровень.



