В Мексике произошла трагедия на гендер-пати

В Мексике праздник обернулся трагедией. Пара организовала вечеринку, где собиралась узнать пол своего будущего ребенка. К торжеству заказали легкомоторный самолет, который должен был дымом написать мальчик или девочка. Но что-то пошло не так: самолет начал разваливаться в воздухе и рухнул на землю. Пилот позже скончался в больнице от полученных травм.