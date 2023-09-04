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В Мексике произошла трагедия на гендер-пати

В Мексике праздник обернулся трагедией. Пара организовала вечеринку, где собиралась узнать пол своего будущего ребенка. К торжеству заказали легкомоторный самолет, который должен был дымом написать мальчик или девочка. Но что-то пошло не так: самолет начал разваливаться в воздухе и рухнул на землю. Пилот позже скончался в больнице от полученных травм.

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