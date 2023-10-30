3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Мексике растет число жертв урагана - стихия признана самой сильной за всю историю наблюдений
Около 50 человек стали жертвами урагана в Мексике. Шестеро числятся пропавшими без вести. "Отис" стал самым сильным ураганом в регионе за всю историю наблюдений. Скорость ветра - 265 км/ч. В штате Герреро повреждены дома, больницы, аэропорт и дороги. Шторм оставил без электричества более полумиллиона зданий и предприятий. В Акапулько для оказания помощи направлены около 10 тыс. военнослужащих.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября