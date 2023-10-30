В Мексике растет число жертв урагана - стихия признана самой сильной за всю историю наблюдений

Около 50 человек стали жертвами урагана в Мексике. Шестеро числятся пропавшими без вести. "Отис" стал самым сильным ураганом в регионе за всю историю наблюдений. Скорость ветра - 265 км/ч. В штате Герреро повреждены дома, больницы, аэропорт и дороги. Шторм оставил без электричества более полумиллиона зданий и предприятий. В Акапулько для оказания помощи направлены около 10 тыс. военнослужащих.