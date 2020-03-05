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В Мексике с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами

В Мексике с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами

Авария произошла в центральном штате Пуэбла. В населенных пунктах в радиусе пяти километров объявлена эвакуация. На данный момент риска для населения нет.

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