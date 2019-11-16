В Мексике стартовал международный фестиваль воздушных шаров

Зрелищно и креативно. В мексиканском городе Леон стартовал XVIII Международный фестиваль воздушных шаров. В небо взлетели разноцветные шары различных форм и размеров - от образов животных, персонажей мультфильмов до героев кино. На международный фестиваль в Мексике приезжают воздухоплаватели со всего мира. Он является самым зрелищным и популярным мероприятием, на котором собираются около 400 человек.