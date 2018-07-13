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В Мексике за считанные секунды обрушилась часть торгового центра

ЧП в столице Мексики. На глазах у прохожих за считанные секунды обрушилась часть торгового центра, открытого в марте прошлого года. По заявлениям властей, им было известно, что это случится. Поэтому людей заранее вывели из здания. Происшествие вызвало гигантскую пробку в городе.

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