В Мексике за считанные секунды обрушилась часть торгового центра

ЧП в столице Мексики. На глазах у прохожих за считанные секунды обрушилась часть торгового центра, открытого в марте прошлого года. По заявлениям властей, им было известно, что это случится. Поэтому людей заранее вывели из здания. Происшествие вызвало гигантскую пробку в городе.