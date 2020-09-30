В Мексике женщины вышли на протест с коктейлями Молотова

Мексиканские женщины вышли на протест с требованием легализовать аборты. Митинг приурочен к Международному дню безопасных абортов. Протестующие были одеты в зеленые банданы, которые стали символом феминизма в Латинской Америке. Активистки сначала кричали, а после стали нападать на полицию. В какой-то момент в правоохранителей полетели коктейли Молотова. Те ответили дубинками, газом и шокерами.



По крайней мере, один офицер полиции пострадал после попадания в него бутылки с зажигательной смесью.



