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В Мексике женщины вышли на протест с коктейлями Молотова

Мексиканские женщины вышли на протест с требованием легализовать аборты. Митинг приурочен к Международному дню безопасных абортов. Протестующие были одеты в зеленые банданы, которые стали символом феминизма в Латинской Америке. Активистки сначала кричали, а после стали нападать на полицию. В какой-то момент в правоохранителей полетели коктейли Молотова. Те ответили дубинками, газом и шокерами.

По крайней мере, один офицер полиции пострадал после попадания в него бутылки с зажигательной смесью.

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