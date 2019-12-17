В Мексике жилые дома стали печатать на 3D-принтере.Высокотехнологичное жилье возведут для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях на юго-востоке этой страны. Выплачивать стоимость жилья новоселы будут семь лет. Стоимость всего 3D-дома - около 1700 долларов. По словам разработчиков объемного жилья, на печать одного дома уходят сутки, потом его необходимо собрать, а внутренняя отделка современным домам не нужна. Из минусов - пока принтер не умеет производить двери, окна и крышу. Из плюсов - здания оборудованы водопроводной системой и электроснабжением, также 3D-дома сейсмически устойчивы.



