В Мельбурне горел 40-этажный жилой дом

250 человек были эвакуированы. Пожарные приехали быстро, но огонь распространился по нескольким этажам и на облицовку здания. Сообщается, что пламя охватило этажи с 22-го по 25-й. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Один человек пострадал, его состояние стабильное. Устанавливаются причины ЧП.

