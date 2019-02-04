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В Мельбурне горел 40-этажный жилой дом

250 человек были эвакуированы. Пожарные приехали быстро, но огонь распространился по нескольким этажам и на облицовку здания. Сообщается, что пламя охватило этажи с 22-го по 25-й. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Один человек пострадал, его состояние стабильное. Устанавливаются причины ЧП.

А в центре Москвы горел жилой дом.

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