В Мельбурне мужчина с ножом напал на полицейских

ЧП в центре Мельбурна. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Пострадали 3 человека, один из которых скончался в больнице. Нападение и момент задержания удалось снять на камеру прохожим. Сообщается, что правоохранители прибыли в деловой центр после сообщения о загоревшемся на улице автомобиле. Там их поджидал мужчина с ножом. Полицейским пришлось открыть огонь. Нападавший ранен, сейчас он в больнице. Подробности выясняются.