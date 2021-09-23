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В Мельбурне прошла очередная акция против ограничений, арестованы около 200 человек

Очередная акция протеста против коронавирусных ограничений в Мельбурне закончилась жесткими задержаниями и применением спецсредств. В соцсетях появляется все больше свидетельств расстрелов в упор мирных жителей.

Митингующих расстреливают в упор

Вот так выглядит спина законопослушного гражданина - рабочего, вышедшего на демонстрацию в Австралии.

На митинге в Мельбурне арестовано около 200 протестующих

За минувший день арестовано около 200 протестующих, полиция уже выписала более полутысячи штрафов за несоблюдение карантинного режима.

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