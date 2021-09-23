В Мельбурне прошла очередная акция против ограничений, арестованы около 200 человек

Очередная акция протеста против коронавирусных ограничений в Мельбурне закончилась жесткими задержаниями и применением спецсредств. В соцсетях появляется все больше свидетельств расстрелов в упор мирных жителей.

Митингующих расстреливают в упор

Вот так выглядит спина законопослушного гражданина - рабочего, вышедшего на демонстрацию в Австралии.

На митинге в Мельбурне арестовано около 200 протестующих