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В Мелитополе произошел взрыв возле телекомпании

В Мелитополе произошел взрыв возле телекомпании

Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в городских структурах.

"Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", - сказал собеседник агентства.Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.

Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.

Фото:pixabay.com

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