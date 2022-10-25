В Мелитополе произошел взрыв возле телекомпании

Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в городских структурах.



"Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", - сказал собеседник агентства.Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.



Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.



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