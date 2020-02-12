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В метро Будапешта открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города

Ближе к истории. В метро Будапешта открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Освобождение столицы Венгрии - часть крупнейшей стратегической наступательной операции, которая продолжалась 108 дней. В кровопролитном сражении за город, оккупированный немцами, погибли более 80 тысяч человек.

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