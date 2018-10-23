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В метро итальянской столицы сломался эскалатор. Пострадали футбольные болельщики
Срочная новость из Рима. В метро итальянской столицы перед матчем между местной "Ромой" и московским ЦСКА сломался эскалатор. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за ЧП пострадали российские и итальянские футбольные болельщики. По предварительным данным, несколько человек получили открытые переломы и ушибы, станция была закрыта.Число пострадавших в данный момент уточняется. На месте сейчас работают медики. Ранее власти Рима усилили меры безопасности. В частности, закрыты все знаменитые фонтаны города, запрещена продажа напитков в стеклянных бутылках.
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