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В метро Нью-Йорка застрелили мужчину

В США без стрельбы не проходит и дня. На этот раз ЧП произошло в Нью-Йорке. На станции метро в Бронксе застрелили мужчину, еще шесть человек получили ранения.

По словам очевидцев, в вагоне произошел драка, затем прозвучало не менее 10 выстрелов. Сколько было стрелявших, выясняется.

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