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В метро Рима эскалатор покалечил болельщиков ЦСКА
Трагедия в метро Рима. Накануне вечером эскалатор не выдержал российских болельщиков ЦСКА. Инцидент произошел на станции "Репубблика". Пострадали три десятка человек. Среди них 15 граждан России и 4 украинца. Один лишился ноги, еще семеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажиры оказались буквально зажаты механизмом, который внезапно вышел из строя.
Власти Италии начали расследование. Не исключено, что фанаты прыгали на эскалаторе в момент движения. Они направлялись на игру Лиги чемпионов ЦСКА с "Ромой". Московский клуб, к слову, потерпел поражение - 0:3.
Смотреть обзор матча "Рома" - ЦСКА.
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