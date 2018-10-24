В метро Рима эскалатор покалечил болельщиков ЦСКА

Трагедия в метро Рима. Накануне вечером эскалатор не выдержал российских болельщиков ЦСКА. Инцидент произошел на станции "Репубблика". Пострадали три десятка человек. Среди них 15 граждан России и 4 украинца. Один лишился ноги, еще семеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажиры оказались буквально зажаты механизмом, который внезапно вышел из строя.