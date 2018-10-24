ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В метро Рима эскалатор покалечил болельщиков ЦСКА

Трагедия в метро Рима. Накануне вечером эскалатор не выдержал российских болельщиков ЦСКА. Инцидент произошел на станции "Репубблика". Пострадали три десятка человек. Среди них 15 граждан России и 4 украинца. Один лишился ноги, еще семеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажиры оказались буквально зажаты механизмом, который внезапно вышел из строя.

Власти Италии начали расследование. Не исключено, что фанаты прыгали на эскалаторе в момент движения. Они направлялись на игру Лиги чемпионов ЦСКА с "Ромой". Московский клуб, к слову, потерпел поражение - 0:3. 

Смотреть обзор матча "Рома" - ЦСКА.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все