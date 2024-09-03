В метро в пригороде Чикаго неизвестный застрелил 4 человек, пока они спали

В метро в пригороде Чикаго в результате стрельбы погибли 4 человека. Их обнаружили рано утром при прибытии поезда на станцию. Причем жертвы находились в двух разных вагонах.

На место ЧП приехали полицейские, они подтвердили гибель троих, четвертый - скончался по пути в больницу. Полицейские утверждают, что пассажиры спали, когда в них стреляли.