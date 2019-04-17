Срочные новости приходят из России: в международном аэропорту Внуково загорелся самолет перед взлетом в Махачкалу. Пламя сразу же заметили пассажиры и подняли крик. Пилоту удалось остановить двигатели. Все были эвакуированы, лайнер вернули на стоянку. После эвакуации пассажиры отказались лететь на том же самолете и потребовали его заменить.