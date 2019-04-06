В МИД Кубы назвали новые санкции США экономическим пиратством

Ранее Вашингтон ввел ограничения против 34 судов и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу. В своем "Твиттере" глава ведомства отметил, что меры приняты с целью нанести ущерб Венесуэле и украсть ее ресурс.