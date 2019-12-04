В МИД Украины рассказали о проекте решения саммита в "нормандском формате"

Оно предполагает фиксацию достижений в Донбассе. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, успешное разведение наблюдается на трех участках. Предполагается увеличить их количество, а также ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Как ожидается, будут определены и следующие участки для разминирования. Речь о решениях, которые изменили бы очередность исполнения минских договоренностей, не идет. Саммит, напомним, состоится в Париже 9 декабря.