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В МИД Украины рассказали о проекте решения саммита в "нормандском формате"
Оно предполагает фиксацию достижений в Донбассе. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, успешное разведение наблюдается на трех участках. Предполагается увеличить их количество, а также ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех". Как ожидается, будут определены и следующие участки для разминирования. Речь о решениях, которые изменили бы очередность исполнения минских договоренностей, не идет. Саммит, напомним, состоится в Париже 9 декабря.
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