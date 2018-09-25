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В Милане американская туристка ранила прохожего дроном

Беспилотник врезался прямо в лицо пожилому мужчине. Квадрокоптер кружил вокруг собора на площади Дуомо на опасно низкой высоте. Во время посадки и произошел инцидент. Полицейские оказали первую помощь пострадавшему, которого после госпитализировали. Туристку арестовали, а дрон конфисковали.

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