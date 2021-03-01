В Милане по большей части в виртуальном формате прошла неделя моды

Свое видение осени-зимы 20/21 представили как независимые марки, так и ведущие мировые бренды, такие как Prada, Fendi, Valentino и Armani. Последний отказался от жестких форм в пользу мягких силуэтов и тканей. Расслабленный стиль и оверсайз стал основой коллекции Макс Мара. А новый дизайнер дома Fendi Ким Джонс предлагает в этом сезоне носить облегающие платья карамельных и кофейных цветов, замшевые брюки с завышенной талией и трикотажные юбки-карандаши.