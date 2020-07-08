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В Милане после карантина открылся театр Ла Скала

В Милане после карантина открылся театр Ла Скала

Он был закрыт на протяжении четырех месяцев из-за пандемии коронавируса, сообщает Euronews.

Из-за необходимости соблюдать правила социального дистанцирования театр сможет принять около 600 человек вместо обычных 2 тысяч.

Однако официально новый театральный сезон откроется с сентября. Как сообщили в дирекции Ла Скала, уже выбраны произведения для исполнения - "Реквием" (для солистов, хора и оркестра) Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

Первая композиция будет посвящена жертвам коронавируса, а вторая – символической победе над ним. Выбор не случаен, поскольку четвертая часть симфонии - "Ода к радости"- стала гимном Евросоюза.
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