В Милане жертвами пожара в доме престарелых стали 6 человек

В Милане в доме престарелых произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек и около 80 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пишет БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Мэр города Джузеппе Сала рассказал, что в учреждении проживали 167 человек. Двое жильцов сгорели заживо в своей комнате, а четверо других скончались от интоксикации.

Глава местных пожарных Никола Микели сообщил, что пожар начался ночью на первом этаже здания. После прибытия спасателей около 80 человек были эвакуированы и доставлены в больницу.

Микели назвал спасательную операцию "особенно сложной" из-за сильного задымления, которое ограничивало видимость, и того факта, что многие жильцы не могли передвигаться без посторонней помощи.

Причины пожара устанавливаются.