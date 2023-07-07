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В Милане жертвами пожара в доме престарелых стали 6 человек
В Милане в доме престарелых произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек и около 80 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пишет БЕЛТА со ссылкой на Reuters.
Мэр города Джузеппе Сала рассказал, что в учреждении проживали 167 человек. Двое жильцов сгорели заживо в своей комнате, а четверо других скончались от интоксикации.
Глава местных пожарных Никола Микели сообщил, что пожар начался ночью на первом этаже здания. После прибытия спасателей около 80 человек были эвакуированы и доставлены в больницу.
Микели назвал спасательную операцию "особенно сложной" из-за сильного задымления, которое ограничивало видимость, и того факта, что многие жильцы не могли передвигаться без посторонней помощи.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: pixabay.com
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