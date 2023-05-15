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Глава Минфина США уведомила о сроках возможной экономической катастрофы
Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта. Об этом передает агентство Bloomberg. Ранее она предупреждала, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня. А это может обернуться катастрофой для мировой экономики, считает глава Минфина США.
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