Германия раскрыла военную тайну НАТО

В Минобороны Германии раскрыли военную тайну НАТО. Статс-секретарь ведомства заявила, что Берлин не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не снабжать Киев БМП и танками. Такое заявление вызвало настоящий резонанс в обществе, ведь, по мнению экспертов, это решение альянса должно было оставаться тайным. О том, что правительство Германии в последние 9 недель сократило до минимума поставки оружия Киеву, пишут и местные СМИ.