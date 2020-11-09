В мире более 50 миллионов случаев заражения COVID-19

С начала пандемии число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. Полных локдаунов страны с трудом, но пытаются избегать, однако без жестких ограничений не обходятся.

В Латвии - режим ЧП из-за коронавируса

Латвия сегодня ввела чрезвычайное положение на четыре недели. Запрещены все спортивные мероприятия. В частном порядке могут собираться не более 10 человек (за исключением похорон). За нарушение ограничений предусмотрен штраф от 10 евро до двух тысяч.

В Польше с 1 декабря могут ввести жесткий карантин

Премьер-министр Польши предупредил: если к концу ноября ситуация с COVID не улучшится, то с 1 декабря в стране будет введен жесткий карантин и будут отменены все пассажирские перевозки. В стране уже закрыты школы и введено ограничение на собрания - не более 5 человек. Якобы по этой причине власти запретили и шествия на День Независимости - 11 ноября.

В Португалии - комендантский час

В Португалии (сегодня и до 23 ноября включительно) вводится обязательный комендантский час. С 11 вечера до 6 утра закрываются все общественные заведения и магазины. Регулярное измерение температуры обязательно на рабочих местах, в университетах и школах.

Школьники Франции устроили погромы из-за ограничений