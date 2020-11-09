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В мире более 50 миллионов случаев заражения COVID-19
С начала пандемии число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. Полных локдаунов страны с трудом, но пытаются избегать, однако без жестких ограничений не обходятся.
В Латвии - режим ЧП из-за коронавируса
Латвия сегодня ввела чрезвычайное положение на четыре недели. Запрещены все спортивные мероприятия. В частном порядке могут собираться не более 10 человек (за исключением похорон). За нарушение ограничений предусмотрен штраф от 10 евро до двух тысяч.
В Польше с 1 декабря могут ввести жесткий карантин
Премьер-министр Польши предупредил: если к концу ноября ситуация с COVID не улучшится, то с 1 декабря в стране будет введен жесткий карантин и будут отменены все пассажирские перевозки. В стране уже закрыты школы и введено ограничение на собрания - не более 5 человек. Якобы по этой причине власти запретили и шествия на День Независимости - 11 ноября.
В Португалии - комендантский час
В Португалии (сегодня и до 23 ноября включительно) вводится обязательный комендантский час. С 11 вечера до 6 утра закрываются все общественные заведения и магазины. Регулярное измерение температуры обязательно на рабочих местах, в университетах и школах.
Школьники Франции устроили погромы из-за ограничений
Решили выразить возмущение ограничительными мерами французские школьники. Сегодня утром они разбили полицейскую машину. А видео выложили в интернет. Последовало ли должное наказание, пока не сообщается.
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