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В мире число зараженных коронавирусом превысило 95 миллионов

Число случаев COVID в мире превысило отметку в 95 миллионов. В антилидерах по-прежнему США - там почти 24 миллиона человек с коронавирусом.

Прибывающих в Великобританию могут изолировать сразу в аэропорту

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В Европе на первом месте Великобритания. Несмотря на ограничения, рост больных не идет на спад. Власти рассмотрят возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, при которой те должны изолироваться в отелях при аэропортах, а перед выходом сдавать тест на коронавирус.

Теннисисты застряли на карантине

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Досадный инцидент произошел в Австралии. Более 70 теннисистов прилетели в страну для участия в турнире Australian Open . Однако всех их посадили на 10-дневный карантин. Теперь вместо того, чтобы тренироваться на кортах, спортсмены сидят в отелях. Среди них и двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии наша Виктория Азаренко.

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