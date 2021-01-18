В мире число зараженных коронавирусом превысило 95 миллионов

Число случаев COVID в мире превысило отметку в 95 миллионов. В антилидерах по-прежнему США - там почти 24 миллиона человек с коронавирусом.





Прибывающих в Великобританию могут изолировать сразу в аэропорту

В Европе на первом месте Великобритания. Несмотря на ограничения, рост больных не идет на спад. Власти рассмотрят возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, при которой те должны изолироваться в отелях при аэропортах, а перед выходом сдавать тест на коронавирус.

Теннисисты застряли на карантине