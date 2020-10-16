В мире число зараженных коронавирусом уже практически 39 миллионов человек

Сразу в нескольких странах зафиксированы рекорды. Так, во Франции впервые с начала пандемии суточный прирост составил 30 тысяч. В Париже прошли обыски у чиновников, включая министра здравоохранения. Следователи ведут расследование: действительно ли противоэпидемическая стратегия правительства была оптимальной? Врачи и пациенты жалуются на дефицит лекарств и средств индивидуальной защиты. Наказание госчиновников может ждать суровое: до 30 тысяч евро штрафа или даже 2 года тюрьмы.

В США также зафиксирован максимум: за последние 2 месяца 66 тысяч заражений в сутки. Хоть в регионах отменяются ограничения, протесты в стране продолжаются. В Канзасе COVID-скептики провели акцию у стен местного верховного суда. Часть манифестантов приковала себя наручниками к дверям учреждения. Многие американцы твердо уверены, что опасность COVID преувеличена, а любые формы карантина являются нарушением гражданских свобод.

В Лондоне с субботы начнут действовать более жесткие ограничения. В британской столице уровень эпидемической опасности повышают со среднего до высокого. Горожанам вновь следует ждать повсеместных масок, запрета на любые собрания, раннего закрытия пабов и т.п.