Глобальный продовольственный кризис или глобальный голод может стать очередным серьезным испытанием для человечества уже этой зимой. Но сколько бы Запад не пытался перекладывать ответственность на Россию, называя резкую продуктовую(и не только)инфляцию "путинския налогом", это маневр для отвода глаз от истинных причин грядущего кризиса и от своих коллективных промахов. Вместо того чтобы в условиях аномальной засухи в Европе и США всем миром подумать о глобальной продбезопасности, продолжают пугатьновымисанкциями. Впрочем, расплачиваются их же сельхозпроизводители и рядовые потребители.

Благополучная некогда Европа узнала, что такое дефицит продовольствия. Пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник - львиная доля поставок этих продуктов приходилась на Россию и Украину. Разогрели конфликт, развязали антироссийскую санкционную войну и получили пустые полки продовольственных магазинов, строго лимитированные продажи растительного масла, молока и даже хлеба, не говоря уже о сахаре - закончилась сладкая жизнь.



Вдобавок Западную Европу охватила самая сильная засуха за последние 70 лет, в результате регион вообще может остаться без зерновых, без фруктов и овощей.



Индия, которая является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, может потерять до 15 % своего урожая.



Заблаговременно запретив экспорт в целях национальной продбезопасности, Нью-Дели взвинтил европейские пшеничные цены до абсолютного рекорда - 438,4 евро за тонну. Рост с начала года на 60 %!



Правда, особенно туго придется странам Азии и Африки, которые исторически находятся в сложных климатических условиях.



Около 55 % тунисской зерновой продукции импортируется из России и Украины. Нынешний кризис в регионе привел к срыву поставок этой продукции. Халиль Лаабиди, советник управления по инвестициям Туниса



Вопрос разблокировки украинского зерна международными усилиями урегулировали. Ранее подписанная Россией с ООН и Турцией "продуктовая сделка" предполагает содействие вывозу продукции из трех черноморских портов. В Стамбуле сегодня начал работу совместный координационный центр по вопросам транспортировки.



Это очень важный шаг. Но потребуется много технической работы, чтобы это зерно попало на мировые рынки и начало реально влиять на цены. Стивен Флинн, профессор политологии (США)



И в одночасье это не изменит ситуацию с точки зрения доступности зерна для всех.



А спасут ли эти 20 миллионов тонн украинского зерна мир от голода? С точки зрения того, что всего семь стран обеспечивают 86 % всего экспорта пшеницы, ситуация стресс-тестовая. Особенно для Сомали, Конго, Мадагаскара - их кормил российско-украинский регион. В России в этом году ожидается более 130 миллионов тонн урожая.



Поэтому для мира более жизненно важным, нежели судьба украинской продукции, в пакете стамбульских договоренностей является снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений. Это именно то, за что на протяжении последних месяцев ратовал лично генеральный секретарь ООН. Не говоря уже о самих зарубежных земледельцах от Испании до Канады.



Из-за войны,санкций все цены растутвсе больше и больше. Сегодня мы вынуждены платить на 300 % больше за удобрения, за фитосанитарную продукцию и топливо, чем год назад. Чари Ангуита Игуэрас, фермер (Испания)



Допустим,мы перестанем работать, тогда вообще все остановится. Что нам остается? Только работать, теряя свои деньги, и постоянно просить помощи и денег, чтобы продолжать работать - это замкнутый круг. Франсиско Ортис Перагон, фермер (Испания)

