Коронавирусом в мире заразилось уже 239 млн человек

По сообщениям ВОЗ, с начала пандемии в мире заразилось уже 239 миллионов человек. При этом суточные показатели немного снизились - в этом эксперты видят заслугу вакцинации. В Перу власти страны расширяют программу иммунизации. Теперь получить прививку препаратом "Астра Зенека" могут и 18-летние. Ранее в стране вакцинировали только более старших людей.



Замедление вакцинации на восточных границах Евросоюза не проходит бесследно. В странах растет количество заболевших и умерших. Это вынуждает правительства вводить новые ограничения.В Латвии три месяца будет действовать режим ЧП. Сотрудники всех компаний на это время переводятся на удаленку. А непереболевшим и непривитым запрещено ходить даже в магазины.