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Коронавирусом в мире заразилось уже 239 млн человек
По сообщениям ВОЗ, с начала пандемии в мире заразилось уже 239 миллионов человек. При этом суточные показатели немного снизились - в этом эксперты видят заслугу вакцинации. В Перу власти страны расширяют программу иммунизации. Теперь получить прививку препаратом "Астра Зенека" могут и 18-летние. Ранее в стране вакцинировали только более старших людей.
Замедление вакцинации на восточных границах Евросоюза не проходит бесследно. В странах растет количество заболевших и умерших. Это вынуждает правительства вводить новые ограничения.В Латвии три месяца будет действовать режим ЧП. Сотрудники всех компаний на это время переводятся на удаленку. А непереболевшим и непривитым запрещено ходить даже в магазины.
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