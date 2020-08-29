В мире наблюдается непростая ситуация с коронавирусом

Cкопление людей лишь заставляет сокрушаться медиков. В мире по-прежнему наблюдается непростая ситуация с коронавирусом. В Перу еще на месяц продлили чрезвычайное положение. До 30 сентября в ряде районов сохраняются строгие ограничительные меры. Выходить на улицу можно будет только в случае необходимости в будние дни. Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине. Страна закрыла для туристов свои границы. Обязательное ношение защитных масок введено во французских муниципалитетах с населением более 10 тысяч жителей.



