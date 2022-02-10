В мире наблюдается стремительный рост цен на сырье и продовольствие

Литва не вовремя затеяла экономические игры. Ведь мировые цены на сырье и продовольствие выросли на 46 % с прошлого года, сообщает ведущая японская экономическая газета "Никкэй". Из 22 основных товаров 9 увеличились в цене более чем на 50 %. В частности, кофе подорожал на 91 %, хлопок - на 58, алюминий - на 53. Как подчеркивает издание, природный газ дорожает под сильным влиянием событий вокруг Украины. Выросли в цене также нефть, металлы, зерно и другие товары. Как отмечает издание, рост цен препятствует восстановлению мировой экономики, пострадавшей от локдаунов и других последствий пандемии. По прогнозам Международного валютного фонда, на фоне повышения стоимости энергоносителей темпы хозяйственного роста на планете в этом году снизятся на 0,5 процентного пункта.