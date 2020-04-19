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В мире наметилась тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации
В Китае за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Губернатор американского штата Нью-Йорк заявил о постепенном снижении числа зараженных и погибших от инфекции.
В Турции COVID-19 удалось побороть 107-летней женщине. Справиться с недугом, говорят медики, ей помогла сильная иммунная система.
На фоне оптимистичных новостей все больше стран ослабляют карантинные ограничения. Так, в Израиле на открытом пространстве заработали магазины. А к работе в разных компаниях и структурах разрешили приступить 30 % сотрудников.
Ограничения для видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса, снимают в Иране. Также завтра в стране можно будет передвигаться между провинциями на личном автотранспорте.
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